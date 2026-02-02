Românii care merg cu trenul pe ruta Bucureşti- Arad şi retur au parte de o experienţă unică pentru călătoriile de la noi: pot mânca la bistro. CFR a scos astăzi în circulaţie a doua garnitură pe acest tronson, iar până la finalul anului vor fi încă 10 şi pe alte rute. La vagonul cu restaurant se poate şi călători în timp, pentru că meniul e unul pentru nostalgici: ceafă de porc, caşcaval pane, cartofi prăjiţi şi salată de murături.

Restaurantul revine pe şine, dar cu preparate din alte timpuri. Pe ruta Bucureşti - Arad, Mircea le găteşte călătorilor încă din comunism.

Ce se mănâncă cel mai des în vagonul restaurant

Reporter Observator: Am venit să mâncăm în tren, pentru generaţia mea e un lucru foarte nou, dumneavoastră înţeleg să sunteţi de 4 decenii aici!

Articolul continuă după reclamă

Mircea Manea, bucătar: Da! Exact! Eram mic copil când am venit, 16 ani şi am rămas aici! Mi-a plăcut şi meseria!

Reporter Observator: Ce mănâncă lumea cel mai des în tren?

Mircea Manea: Grătar! O ceafă de porc, un cotlet, piept de pui, cârnăciori, avem şi caşcaval pane şi omletă, cartofi prăjiţi, ciuperci sote!

Asta se găsea cu greu atunci, se mănâncă cu plăcere şi acum.

Cât costă o masă completă în tren

Cartofi prăjiţi proaspăt cu brânză rasă, ceafă de porc la grătar şi salată asortată! Ne costă 44 de lei, dacă îi punem şi o bere ajungem la aproape 55 de lei cu toată această masă în tren!

Călătorii sunt încântaţi să aibă această opţiune în tren

"Parcă vagonul restaurant la noi e ceva mai complex, mai elaborat, adică poţi să mănânci o ceafă! Ceea ce mie îmi place, e destul de burghez!", a spus un călător.

"Cu siguranţă mai bine decât în trenurile americane cu care am mers, îmi plac feţele de masă, sunt un detaliu drăguţ!", a adăugat un alt pasager.

Extinderea vagoanelor restaurant, în plan până la finalul anului

Până la finalul anului, ne vom putea bucura de o masă în tren şi pe alte rute lungi, care leagă capitala de principalele oraşe din ţară. Aproape 10 milioane de lei costă modernizarea celor 10 vagoane, bani din PNRR. Iar mentenanţa lor încă 6 milioane de lei.

"Ne chinuim să le facem pe trenurile Intercity. Guvernul României ar trebui să înţeleagă că şi România este o ţară ce face parte din Uniunea Europeană, acolo lucrurile merg pentru că din banii care vin în Ministerul Transporturilor, peste 50% merg în transportul feroviar", a subliniat Rodrigo Maxim, sindicalist.

"E o chestie care e relativ comună în alte ţări din străinătate, deci foarte bine că ajunge şi la noi!", a specificat o altă persoană.

CFR are două tipuri de vagoane - bar bistro, cu mai puţine locuri, şi bar restaurant, mai spaţioase şi dotate obligatoriu cu bucătărie. Vagoanele cu bar şi restaurant sunt acum doar pe rute externe, Bucureşti - Budapesta, care sunt operate de compania maghiară.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰