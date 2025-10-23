Descoperire macabră pe un teren agricol din Bacău. Un localnic care muncea pe câmp a găsit un sac în care era trupul unui bebeluş. Omul a alertat imediat poliţia.

Descoperirea șocantă a fost făcută de către un bărbat care lucra câmpul agricol unde a fost găsit sacul în care se afla copilul. Acesta a sunat imediat la 112.

La fața locului au venit atât echipajele de prim-ajutor, dar și polițiștii. Din păcate, doar s-a constatat decesul în cazul bebelușului, iar apoi s-a început ancheta. În zonă s-au făcut mai multe verificări pentru a vedea dacă există probe care să îi ducă pe anchetatori la mama copilului și astfel să afle dacă acesta mai era în viață când a fost lăsat în punga de plastic de pe câmp sau dacă a fost omorât înainte și în ce condiții s-a produs totul.

S-a deschis un dosar penal în acest caz pentru pruncucidere și se continuă verificările. Deocamdată, trupul copilului a fost dus la serviciul de medicină legală pentru a se face autopsia.

