Video Tun de 8 milioane de euro dat de fostul arhitect şef al Capitalei. Spaţiu verde, transformat în blocuri turn

Fostul arhitect-şef al Capitalei, Ştefan Dumitraşcu, a fost pus sub acuzare de DNA după o plangere făcuta de Nicuşor Dan cand era primar. Procurorii spun că arhitectul ar fi transformat din pix un spaţiu verde dintr-un cartier exclusivist în teren pentru construcţii. După care a urmat o tranzacţie de opt milioane de euro cu terenul.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 19:56

Fostul arhitect-şef al Capitalei a fost pus astăzi oficial sub acuzare pentru abuz în serviciu.

Terenul în cauză are 1.300 de metri pătraţi şi este în cartierul Primăverii, cel mai scump cartier din Bucureşti. Sub semnătura arhitectului-şef de atunci, pe el urma să se ridice o clădire cu înălţimea dublă faţă de cea permisă în zonă, spun procurorii DNA. Ancheta a pornit de la o plângere depusă în 2022 de Nicuşor Dan, primar al Capitalei la acea vreme.

Ştefan Dumitraşcu a fost şefului Biroului de Arhitectură al Primăriei Capitalei până în octombrie 2022. A demisionat după ce Nicuşor Dan a câştigat alegerile pentru primărie, pe motiv că nu poate lucra cu el, iar acum este arhitect-şef la Primăria Sectorului 3.

