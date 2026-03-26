Video Jaf de 90.000 de lei la o primărie din banii pe taxe şi impozite. Hoţii au spart seiful şi s-au făcut nevăzuţi

Cum suntem la sfârşitul lunii martie, tot mai mulţi români se grăbesc să-şi plătească dările la stat, cu reducere de 10 procente. Moment perfect pentru hoţi să dea lovitura la o primărie din Galaţi. Indivizii au intrat în toiul nopţii în sediul primăriei şi au spart seiful în care erau strânşi banii de taxe şi impozite.

de Adrian Obreja

la 26.03.2026 , 14:17

Seiful primăriei din Ivești, județul Galați, a fost spart de hoți, care au reușit să fugă cu aproximativ 90.000 de lei, bani proveniți din taxele și impozitele încasate în ultimele trei zile.

Potrivit primelor informații, suspecții au pătruns în clădire pe timpul nopții, prin spate. Aceștia ar fi intrat pe geam, după ce au tăiat cablurile sistemului de supraveghere, apoi s-au deplasat direct spre holul principal, unde se afla seiful. L-au tăiat și au luat banii, după care au fugit pe același traseu, prin spatele bisericii din apropiere.

Furtul a fost descoperit dimineața, în jurul orei 6:30, de primar, care a ajuns la serviciu și a observat seiful distrus și cablurile camerelor de supraveghere tăiate. Acesta a sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns echipe de criminaliști, care fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs spargerea și cine sunt autorii. Deocamdată nu există suspecți identificați, iar anchetatorii încearcă să afle câte persoane au fost implicate și de unde provin.

jaf primarie galati ancheta seif taxe impozite
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e "frumos, deștept și bogat!"
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: "Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta"
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: "Vreau doar să plec în pace"
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
