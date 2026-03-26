Cum suntem la sfârşitul lunii martie, tot mai mulţi români se grăbesc să-şi plătească dările la stat, cu reducere de 10 procente. Moment perfect pentru hoţi să dea lovitura la o primărie din Galaţi. Indivizii au intrat în toiul nopţii în sediul primăriei şi au spart seiful în care erau strânşi banii de taxe şi impozite.

Seiful primăriei din Ivești, județul Galați, a fost spart de hoți, care au reușit să fugă cu aproximativ 90.000 de lei, bani proveniți din taxele și impozitele încasate în ultimele trei zile.

Potrivit primelor informații, suspecții au pătruns în clădire pe timpul nopții, prin spate. Aceștia ar fi intrat pe geam, după ce au tăiat cablurile sistemului de supraveghere, apoi s-au deplasat direct spre holul principal, unde se afla seiful. L-au tăiat și au luat banii, după care au fugit pe același traseu, prin spatele bisericii din apropiere.

Furtul a fost descoperit dimineața, în jurul orei 6:30, de primar, care a ajuns la serviciu și a observat seiful distrus și cablurile camerelor de supraveghere tăiate. Acesta a sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns echipe de criminaliști, care fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs spargerea și cine sunt autorii. Deocamdată nu există suspecți identificați, iar anchetatorii încearcă să afle câte persoane au fost implicate și de unde provin.

