Bărbatul care a tras fulgerător şase gloanţe spre o terasă unde se adună sute de oameni în fiecare noapte a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii l-au prins în timp ce încerca să îşi piardă urma pe străduţele întunecate. Au aflat că este un tânăr turc şi bănuiesc că a fost angajat pentru o reglare de conturi în lumea interlopă.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere în care se observă cum individul se opreşte brusc în faţa localului, în timp ce alţi oameni se plimbă liniştiţi prin centrul vechi al Capitalei. Face câţiva paşi şi încearcă să aleagă cel mai bun loc pentru a ţinti. Fără a zăbovi prea mult, scoate pistolul de la brâu şi începe să tragă 6 gloanţe în aer. Imediat după, o rupe la fugă.

Suspectul turc a fost reţinut de poliţişti

Împuşcăturile lui au răsunat la ora două jumătate noaptea şi au spart ferestrele unui cunoscut local.

Individul a tras 6 focuri de armă spre terasa din centrul vechi al Capitalei. Surse din anchetă spun că bărbatul a vrut să transmită un mesaj de ameninţare. Un mesaj specific grupărilor de crimă organizată, legat de o sumă mare datorată sau chiar de o afacere cu droguri ratată. Ipoteza anchetatorilor pare confirmată de faptul că turcul a deschis focul în acelaşi loc şi acum o săptămână. Dacă atunci a reuşit să scape de poliţişti, de data asta agenţii i-au întins o cursă şi l-au prins.

Nu a reușit să fugă foarte mult pentru că la 100 de metri de terasă unde a tras cu arma, tânărul a fost prins și imobilizat de polițiștii care patrulau zona Centrului Vechi.

Pistolul cu care a tras, un CZ de 9 milimetri, asemănător celor din dotarea Poliţiei şi Jandarmeriei, a fost găsit într-un coş de gunoi din Centrul Vechi. Suspectul nu a răspuns la întrebările anchetatorilor, iar asta le întăreşte convingerea că turcul în vârstă de 26 de ani face parte dintr-o grupare de criminalitate organizată. Ofiţerii cer să fie arestat, iar între timp investighează când a intrat în ţară, de unde avea arma şi cui îi era destinat mesajul semnat cu şase gloanţe.

