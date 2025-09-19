Turist francez, rănit grav în timpul unei expediţii, în munţii Bucegi. Operațiunea de salvare a durat 7 ore

Misiune dificilă pentru salvamontiştii din Prahova. Aceştia au intervenit azi noapte pentru a salva un turist străin căzut în zona Văii Căldărilor. Tânărul de 24 de ani făcea parte dintr-un grup şi s-a rătăcit după ce a ieşit de pe traseul marcat.

Mai bine de 7 ore a durat operațiunea salvamontiștilor prahoveni care au avut o misiune extrem de grea în munții Bucegi.

Turistul de 24 de ani se afla alături de alți prieteni într-o expediție pe munte. La un moment dat, aceștia s-au rătăcit în zona văii căldărilor din Bucegi. Tânărul francez s-a dezechilibrat și a căzut, iar cei care îl însoțeau nu au mai putut să-l ajute.

O echipă de prim ajutor a plecat de la baza salvamont Baba Mare, iar o alta de sprijin din Bușteni. Așa se face că în momentul în care l-au găsit, turistul străin era lovit serios la cap, avea o fractură la picior, întorsă la genunchi, dar și o luxație de articulație la o mână.

A fost luat pe targă, iar cei 8 salvamontiști au început coborârea lui spre baza muntelui. În jur de ora 6 dimineața a fost predat un echipaj de ambulanță de la Saș-Prahova.

A fost mai apoi transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.

