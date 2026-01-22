Iarna aduce nu doar frig și facturi mai mari la energie, ci și un pericol invizibil care poate fi fatal: monoxidul de carbon. Gazul toxic, fără miros și imposibil de detectat fără aparatură specială, este responsabil pentru numeroase intoxicații produse chiar în locuințe, avertizează medicii.

Doctorul Radu Țincu, medic primar ATI și toxicologie, a declarat la Observator că, doar în ultimele zile, mai mulți pacienți au ajuns la spital intoxicați cu monoxid de carbon, majoritatea după ce s-au încălzit în casă folosind aragazul sau sisteme de încălzire defecte.

Cât de periculos este monoxidul de carbon

"Pacienții s-au intoxicat fie din cauza unor defecțiuni la sistemele de evacuare ale centralelor, fie din cauza folosirii aragazului pe post de calorifer. Orice proces de ardere produce gaze toxice, iar unul dintre cele mai periculoase este monoxidul de carbon", explică medicul Radu Țincu.

Riscul este cu atât mai mare în sezonul rece, când mulți oameni, rămași fără căldură, aleg soluții improvizate pentru a se încălzi, fără să conștientizeze pericolul acumulării gazului în încăperi mici, precum bucătăria.

Monoxidul de carbon este extrem de periculos tocmai pentru că nu are miros, nu se vede și nu poate fi simțit. În plus, simptomele sunt înșelătoare.

"Apare o stare de moleșeală, durere de cap ușoară, oboseală. Mulți oameni cred că sunt doar epuizați și se întind în pat. Din păcate, în acel moment, de multe ori, nu mai există cale de salvare", avertizează Radu Țincu.

Când viața este pusă în pericol

Monoxidul de carbon se leagă de hemoglobină și blochează transportul oxigenului în organism.

– La 10–15% carboxihemoglobină, apar primele simptome.

– La 30–40%, viața este pusă în pericol, iar pacientul poate intra în comă.

Există și cazuri de intoxicație cronică, întâlnite la persoanele care folosesc frecvent flacăra deschisă în interior sau la fumători. Aceștia pot acuza dureri de cap persistente, tulburări de memorie, dificultăți de concentrare sau greață inexplicabilă.

"Toate organele suferă din cauza lipsei de oxigen, dar cel mai vulnerabil este creierul. Expunerile cronice pot duce la zone de ischemie cerebrală și la deteriorări neurologice", explică medicul.

Copiii, persoanele cu anemie și cei care locuiesc la altitudine sunt mult mai vulnerabili la intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Tratemente şi recomandări de prevenţie

Primul gest, dacă găsiți o persoană inconștientă într-o locuință unde arde gazul sau soba, este deschiderea imediată a ferestrelor și aerisirea spațiului, pentru a evita intoxicarea celor care încearcă să ajute.

Tratamentul presupune:

scoaterea rapidă a victimei din mediul toxic;

administrarea de oxigen 100%, de regulă în spital;

Recomandările medicilor.

Specialiștii recomandă:

verificarea periodică a centralelor, sobelor și sistemelor de evacuare;

aerisirea frecventă a încăperilor;

evitarea folosirii aragazului ca sursă de încălzire;

instalarea detectoarelor de monoxid de carbon.

"Responsabilitatea principală revine autorităților să asigure căldură populației, dar fiecare dintre noi trebuie să fie atent. Monoxidul de carbon se răspândește rapid în toată locuința și poate deveni mortal în zeci de minute", avertizează Radu Țincu.

