Septembrie aduce un plus de oxigen turismului de pe litoral. Vremea rămâne bună pentru plajă, iar gradul de ocupare a unităților de cazare este de 90%. Administratorii speră ca fluxul de turiști să continue și după începerea școlii pentru a menține afacerile pe linia de plutire. Mai ales că sezonul estival a fost marcat de probleme financiare, dar şi de fenomene naturale care au afectat litoralul în ultimele luni.

Calendaristic este toamnă, însă vremea rămâne de vară. Programul Litoralul pentru toţi a debutat, iar turiștii profită de ultimele zile însorite la malul mării.

"Îmi pare rău că nu mai prelungesc şi românii cu încă o săptămână, două, aşa cum se face şi în afară", spune un turist.

"Gradul de ocupare este de 70, 80 la sută. Avem mic dejun inclus, două şezlonguri gratuite la plajă. Avem reduceri de 10 la suta la recepţie, tariful de receptie, oferta zilei", a declarat Iulian Bileca, manager hotel.

Pentru unii turiști, însă, vacanța s-a transformat într-o experiență neplăcută, după ce au descoperit probleme la cazare.

"Hotelul nostru are trei lifuturi micuţe, are 9 etaje. Acum s-a stricat altul, de ieri ne rugăm de ei. Se lucrează, e la alt hotel, nu ştiu unde", se plânge un turist.

În această perioadă, în Mamaia pentru o noapte la un hotel de patru stele, all inclusiv, turiştii plătesc 425 de lei, iar cine doreşte doar cazare fără mâncare 195 de lei. Şi la Eforie preţurile sunt decente şi pot ajunge până la 400 de lei pe noapte.

"Vacanta este pe terminate, dar greva profesorilor ajută. Aşa că daca lipseşte în prima zi de la şcoală nu este o mare problemă", spune Cristian Barhalescu, reprezentant agenţie de turism.

"Turiştii devin foarte pretenţioşi. În ultima vreme au solicitări din ce în ce mai mari. Avem 99 la suta grad de ocupare. Din fericire vremea ţine cu noi, din păcate încep şcolile mai devreme", susţine Ramona Rasnatovschi, manager hotel.

Administratorii hotelurilor speră ca după începerea şcolii, rezervările să rămână pe linia de plutire.

"Sunt tarife mai reduse anul acesta decât erau anul trecut în această perioadă tocmai pentru a ne realiza gradele de ocupare cât mai ridicate", spune Sebastian Puznava, manager hotel.

Industria turismului a fost afectată drastic în ultimele luni de eliminarea tichetelor de vacanţă, dar şi de scumpirea produselor.

