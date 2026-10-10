Este ultimul weekend cu străzi deschise în Capitală iar centrul oraşului este plin de oameni. A început ca un experiment urban, dar proiectul "Străzi Deschise" a devenit rapid unul dintre cele mai iubite evenimente din București. În acest weekend, proiectul ajunge la final cu numeroase evenimente, ateliere, concerte în aer liber și spectacole de lumini.

Este ultimul weekend în care bucureștenii se mai pot plimba în voie pe Calea Victoriei, fără mașini, claxoane și zgomotul motoarelor. Proiectul "Străzi Deschise" a început în 2021, iar anul acesta a înregistrat un record de vizitatori. Într-o singură zi de weekend, 30.000 de oameni au venit doar pe Calea Victoriei.

De altfel, în fiecare an, proiectul atrage peste un milion de vizitatori. Mai multe străzi din centrul Capitalei, dar și din alte zone ale orașului, devin pietonale și se transformă în spații dedicate evenimentelor culturale și recreative. Atât bucureștenii, cât și turiștii străini vin să se bucure de spectacole și de plimbările pe străzile orașului.

Festivalul Spotlight transformă centrul Capitalei într-un spectacol de lumini

Și în această seară sunt așteptați zeci de mii de oameni pe Calea Victoriei, mai ales că este în plină desfășurare festivalul Spotlight, un spectaculos eveniment dedicat luminilor, care a început ieri.

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Proiecțiile au început astăzi la ora 19:00 și pot fi admirate până la ora 23:00. Clădirea Cercului Militar, dar și alte monumente istorice și hoteluri din centrul Capitalei, au devenit ecrane uriașe pentru spectacolele de lumini. Așadar, cei care nu au plecat încă de acasă mai au timp să ajungă.

Capitala s-a transformat într-un uriaș loc de joacă pentru artiștii luminilor, care și-au pus creativitatea și măiestria la încercare într-un adevărat spectacol stradal. Pe tot traseul festivalului, bulevardele au fost pline de oameni, iar în anumite momente, publicul a avut ocazia să devină parte din spectacol.

Festivalul Spotlight se desfășoară până duminică. Accesul este gratuit, iar spectacolele pot fi urmărite între orele 21:00 și 22:00.