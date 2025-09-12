Ultimul Weekend Session din acest sezon. Fundația Dan Voiculescu prezintă campania „Conștient, nu dependent”

Weekend Sessions, cel mai cuminte festival, încheie edițiile din București ale sezonului 2025 cu un ultim popas cultural în grădina Casei Filipescu-Cesianu, parte din Muzeul Municipiului București. În weekendul 13-14 septembrie, grădina devine locul unde arta, muzica și reflecția socială se împletesc într-un final de sezon memorabil.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este parte din acest eveniment, aducând o notă de responsabilitate și introspecție printr-o activare inedită dedicată campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”. Pe parcursul celor două zile de festival, participanții vor putea interacționa cu o instalație artistică specială: trei oglinzi amplasate strategic în grădină, unde fiecare vizitator este invitat la un moment de reflecție. Oglinzile nu doar reflectă imaginea exterioară, ci și întrebările interioare ale fiecăruia în legătură cu consumul de droguri. Ce ai întreba dacă ai avea un expert în față? Răspunsul vine chiar duminică, 14 septembrie, când o echipă de specialiști antidrog va fi prezentă pentru a dialoga cu publicul, într-o sesiune deschisă, sinceră și lipsită de prejudecăți. Tot duminică, vizitatorii sunt invitați să participe la un exercițiu interactiv de gândire critică prin activitatea „Stop, decide, conștientizează!”.

Weekend Sessions rămâne fidel misiunii sale de a oferi publicului experiențe culturale autentice și accesibile și transformă Grădina Casei Filipescu-Cesianu între orele 15:30 și 22:00 într-un spațiu efervescent al creativității:

Cinema spaniol în aer liber, cu proiecții oferite de Ambasada Spaniei – sâmbătă comedia „Al otro barrio”, iar duminică drama „Norbert(a)” (ambele recomandate 16+).

Concerte cu influențe iberice, muzică clasică live și atmosferă de poveste.

Tururi ghidate în Muzeul Vârstelor, începând cu orele 15:30 și 16:30 – o călătorie prin 300 de ani de viață cotidiană bucureșteană (participare cu rezervare la [email protected], se plătește doar biletul de muzeu).

Ateliere de educație digitală și robotică susținute de MindHub București Unirii.

Expoziții tematice și artă locală, inclusiv „Adevărul despre comunism este altul”, prezentată de IAA România, și o expoziție efemeră cu lucrările mai multor artiști și ilustratori români.

Articolul continuă după reclamă

Weekend Sessions nu este doar o inițiativă culturală independentă, ci un spațiu de întâlnire între oameni, idei și valori. Încheierea ediției 2025 devine un exemplu despre cum cultura poate fi un canal puternic pentru schimbare socială. Iar prezența Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în acest peisaj arată că responsabilitatea socială poate fi creativă, interactivă și profund umană.

Prin participarea la acest eveniment cultural, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României transmite un mesaj esențial: prevenția eficientă nu se întâmplă doar în școli sau la tribune oficiale, ci și acolo unde oamenii sunt deschiși – în mijlocul comunității, în parcuri, muzee și festivaluri. „Conștient, nu dependent” devine astfel mai mult decât un slogan, ci o experiență personală pentru fiecare participant.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰