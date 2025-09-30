Scene de groază în Maramureș! Un ambulanțier a fost înjunghiat cu un cuțit chiar de pacientul pe care îl transporta la Psihiatrie, însă polițiștii care l-au escortat nu l-au percheziționat înainte să urce în autospecială. Acum, oamenii legii sunt la rândul lor anchetați de superiori.

Un ambulanțier a fost înjunghiat chiar de pacientul pe care îl transporta la Psihiatrie, în Maramureş

Atacatorul ar fi început un scandal uriaş în faţa unui hotel din Baia Mare. Atunci, poliţiştii au decis să-l interneze pe bărbatul recalcitrant pe Secţia de Psihiatrie din Sighetul Marmaţiei. S-a făcut solicitarea unei ambulanţe, numai că, pacientul a continuat să fie agresiv.

"Şi-a aprins o ţigară, moment în care, ambulanţierul a oprit ambulanţa. S-a dat jos să vadă despre ce este vorba, iar într-o fracțiune de secundă, pacientul care avea asupra lui un cuţit de vânătoare a încercat să-l înjunghie, lucru care s-a şi întâmplat", a declarat Alexandru Oros, manager SAJ Maramureș.

Doar prezenţa de spirit şi reflexele rapide l-au salvat pe ambulanţier de la o tragedie. În urma atacului, şoferul de pe autospecială a fost grav rănit. "Plaga penetrantă de aproximativ patru centimetri. Cuţitul nu a ajuns la organele vitale, din pur noroc, în cazul acesta. El s-a şi ferit o dată, şi doi la mână, cuţitul s-a oprit în coastă", a declarat Dacian Juca, șef UPU Baia Mare.

Articolul continuă după reclamă

Grav este că deşi pacientul trebuia internat la Psihiatrie, poliţiştii au uitat să-l percheziţioneze înainte ca acesta să fie urcat în ambulanță. "La nivelul IPJ Maramureş s-a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenţie al poliţiştilor, prin compartimentul control intern, urmând ca în funcţie de cele constatate să fie dispuse măsuri legale", a declarat Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ Maramureș.

Atacatorul a ajuns în cele din urmă pe Secţia de Psihiatrie pentru a fi supus unei expertize de specialitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰