Un avion cu 2 persoane la bord s-a prăbuşit în curtea unei unităţi militare din Iaşi

Un avion de mici dimensiuni ce efectua un zbor de agrement, decolat de la Aeroclubul Teritorial Alexandru Matei Iași, s-a prăbușit în interiorul unei unități militare din municipiul Iași, potrivit ISU Iaşi.

UPDATE 18:30 La bordul avionului se afla și Marian Jan Chiriță, consilier local AUR și arhitect. Bărbatul pilota aeronava, care, de altfel, îi şi aparţinea.

UPDATE 18:20 Pacienții implicați în accidentul aviatic au fost transportați spre Spitalul Sf. Spiridon. Printre victime se numără un bărbat de 55 de ani, cu traumatisme cranio-cerebrale și arsuri grave la picioare și la abdomen, și un bărbat de 51 de ani, cu multiple traumatisme și contuzie la abdomen. Starea lor este monitorizată de echipele medicale.

La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente și sunt evaluate medical de echipajele aflate la fața locului.

Pilotul şi copilotul au scăpat miraculos după ce avionul de agrement în care se aflau s-a prăbuşit în curtea unei unităţi militare. Victimele au mai multe răni, însă sunt conştienţi şi au ajuns deja la spital.

Aeronava de mici dimensiuni decolase doar de câteva minute, s-a menţinut în aer mai puţin de un kilometru, iar apoi a pierdut din altitudine. Bărbatul de la manşă a reuşit să evite aterizarea forţată peste un depozit de muniţie. Nu sunt cauze preliminare, ancheta este încă în desfăşurare.

