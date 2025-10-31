Un avion școală a aterizat forțat pe pista Aeroportului Băneasa, vineri dimineață. La bord se aflau două persoane. Trenul de aterizarea şi elicea s-au rupt. Toate decolările de pe aeroport au fost suspendate pentru o scurtă perioadă.

UPDATE: Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă şi a redevenit operaţională la ora 09:25

În cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa "Aurel Vlaicu" și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ursa Ryanair Memmingen - Bucureşti va reveni pe Aeroportul Băneasa, după ce, iniţial, fusese redirecţionată pe Aeroportul Henri Coandă, în timp ce cursa Wizz Air Bucureşti - Napoli, ce urma să plece de pe Băneasa, va fi operată de pe Aeroportul din Otopeni.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.

