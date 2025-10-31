Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion-școală a aterizat forţat, iar trenul de aterizare s-a rupt

Un avion școală a aterizat forțat pe pista Aeroportului Băneasa, vineri dimineață. La bord se aflau două persoane. Trenul de aterizarea şi elicea s-au rupt. Toate decolările de pe aeroport au fost suspendate pentru o scurtă perioadă.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 14:49

UPDATE: Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă şi a redevenit operaţională la ora 09:25

În cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa "Aurel Vlaicu" și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Articolul continuă după reclamă

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ursa Ryanair Memmingen - Bucureşti va reveni pe Aeroportul Băneasa, după ce, iniţial, fusese redirecţionată pe Aeroportul Henri Coandă, în timp ce cursa Wizz Air Bucureşti - Napoli, ce urma să plece de pe Băneasa, va fi operată de pe Aeroportul din Otopeni.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aeroport baneasa pista aterizare accident
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion-școală a aterizat forţat, iar trenul de aterizare s-a rupt