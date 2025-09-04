Momente de groază, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, după ce un bac s-a scufundat în apele fluviului, la scurt timp după ce s-a desprins de mal. Totul s-ar fi întâmplat după ce un TIR încărcat cu floarea soarelui a urcat pe bac. Atât şoferul camionului, cât şi celelalte persoane aflate la bord au reuşit să ajungă cu siguranţă la mal.

Un bac s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el

Un bac de mici dimensiuni, folosit pentru traversările către localitatea Ostrov din Tulcea, s-a scufundat la câteva secunde după ce pe el a urcat un camion plin cu floarea-soarelui. Potrivit ISU Brăila, bacul s-a înclinat brusc imediat ce șoferul a oprit camionul pe platformă.

Realizând pericolul, conducătorul auto a sărit din cabină și a reușit să ajungă în siguranță pe mal. Celelalte persoane aflate la bord au reacționat rapid și au părăsit și ele bacul înainte ca acesta să se scufunde. "Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Intervenția ISU Brăila, limitată de lipsa echipamentelor

Articolul continuă după reclamă

Potrivit militarilor brăileni, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situaţii. "Incidentul a fost anunţat la 112, iar la faţa locului s-a deplasat actualul inspector şef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La faţa locului a ajuns şi o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare", a mai precizat Ştefan Stoian. Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰