Accident şocant într-o comună din Argeş unde un copil în vârstă de 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a lovit de un copac. Băiatul luase vehiculul din curtea părinţilor, fără ştirea acestora, şi nu purta cască de protecţie. 

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 13:41

Nenorocirea a avut loc în comuna Cocu, acolo unde locuia familia. Adolescentul a luat ATV-ul din curte când părinții nu erau acasă. A plecat la plimbare și a ajuns pe un drum județean unde, într-un moment de neatenție, a lovit un copac. Băiatul a decedat. Nu purta cască. Era singur și asta a făcut să fie găsit la ceva timp după accident.

Sora a alertat-o pe mamă că băiatul nu este acasă și că lipsește și ATV-ul, așa că au mers să îl caute. Când l-au găsit era însă prea târziu. 

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.

