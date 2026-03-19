Un bărbat a fost găsit decedat în râu, în zona unui mall din Piteşti

Un bărbat a fost găsit decedat în râul Argeş, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în zona unui mall din municipiul Piteşti.

de Larisa Andreescu

la 19.03.2026 , 09:48
Ambulanţă Un bărbat a fost găsit decedat în râu, în zona unui mall din Piteşti

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, în urma unui apel la 112 care anunţa prezenţa unei persoane în apă, pompierii au intervenit cu două autospeciale, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

"Victima, o persoană de sex masculin, a fost extrasă din apă şi predată echipajelor medicale aflate la eveniment. Din nefericire, aceasta prezenta semne incompatibile cu viaţa, iar medicul a declarat decesul", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru identificarea persoanei şi stabilirea împrejurărilor producerii decesului. 

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
