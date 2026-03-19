Un bărbat a fost găsit decedat în râu, în zona unui mall din Piteşti

Un bărbat a fost găsit decedat în râul Argeş, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în zona unui mall din municipiul Piteşti.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, în urma unui apel la 112 care anunţa prezenţa unei persoane în apă, pompierii au intervenit cu două autospeciale, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

"Victima, o persoană de sex masculin, a fost extrasă din apă şi predată echipajelor medicale aflate la eveniment. Din nefericire, aceasta prezenta semne incompatibile cu viaţa, iar medicul a declarat decesul", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru identificarea persoanei şi stabilirea împrejurărilor producerii decesului.

