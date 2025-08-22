Antena Meniu Search
Un bărbat a fost găsit înecat în Dunăre. Fusese dat dispărut după ce ieşise la scăldat cu prietenii

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta", din judeţul Tulcea, au găsit un bărbat înecat în Dunăre. Acesta fusese dat dispărut într-o zonă cunoscută pentru curenţii puternici, din apropiere de oraşul Măcin.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 09:36
Un bărbat a fost găsit înecat în Dunăre. Fusese dat dispărut după ce ieşise la scăldat cu prietenii - captură foto ziarulzigzag.ro

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a mers să facă baie în Dunăre, într-o zonă cunoscută de localnici ca având curenţi puternici, Cotul Măcinului, dar nu a mai ieşit din apă, potrivit Agerpres. Prietenii lui care îl însoţeau au sunat la numărul unic de urgenţe 112.

Salvatorii militari au intervenit cu o ambarcaţiune şi un elicopter SMURD pentru căutearea bărbatului, însă acesta a fost găsit decedat, potrivit reprezentanţilor ISU "Delta".

"Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia", a precizat ISU Delta.

inecat dunare pompieri elicopter macin
