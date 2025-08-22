Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta", din judeţul Tulcea, au găsit un bărbat înecat în Dunăre. Acesta fusese dat dispărut într-o zonă cunoscută pentru curenţii puternici, din apropiere de oraşul Măcin.

Un bărbat a fost găsit înecat în Dunăre. Fusese dat dispărut după ce ieşise la scăldat cu prietenii - captură foto ziarulzigzag.ro

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a mers să facă baie în Dunăre, într-o zonă cunoscută de localnici ca având curenţi puternici, Cotul Măcinului, dar nu a mai ieşit din apă, potrivit Agerpres. Prietenii lui care îl însoţeau au sunat la numărul unic de urgenţe 112.

Salvatorii militari au intervenit cu o ambarcaţiune şi un elicopter SMURD pentru căutearea bărbatului, însă acesta a fost găsit decedat, potrivit reprezentanţilor ISU "Delta".

"Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia", a precizat ISU Delta.

