Un bărbat a furat banii din două cutii ale milei şi apoi a furat şi imaginile de pe camerele de supraveghere

Un bărbat de 34 de ani din judeţul Iaşi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului din apropierea localităţii Bucea, judeţul Cluj. El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 18:56
Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin au fost sesizaţi, prin plângere penală, de un bărbat de 46 de ani, călugăr al Mănăstirii din localitatea Bucea, comuna Negreni, judeţul Cluj, privind comiterea unui furt.

"Din verificările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul orar 09.00-16.00, persoane necunoscute ar fi forţat sistemele de închidere a două cutii ale milei aflate în Biserica Mănăstirii Piatra Craiului, situată în afara localităţii Bucea, de unde ar fi sustras sumele de bani din interior. Totodată, dintr-o cameră tehnică ar fi fost sustras DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere video", a arătat sursa citată, conform news.ro.

În urma anchetei, poliţiştii l-au identificat pe suspect, fiind vorba despre un bărbat de 34 de ani, din judeţul Iaşi.

Articolul continuă după reclamă

El a fost prins în gara CFR din municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca.

La controlul corporal, asupra bărbatului au fost găsite mai multe bunuri care ar fi fost folosite la comiterea infracţiunii.

Luni, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestuia, în cadrul unui dosar deschis pentru furt calificat.

