Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un TIR aflat într-o parcare, în Timișoara

Un bărbat a murit, marţi, după ce a intrat cu maşina într-un TIR aflat într-o parcare de pe Centura ocolitoare Sud a municipiului Timişoara.

Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un TIR aflat într-o parcare - ISU Timiş

"În jurul orei 12:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs într-o parcare de pe Centura Timişoarei, în apropiere de localitatea Moşniţa Nouă. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă 10 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD tip C cu medic", a transmis ISU Timiş.

Potrivit pompierilor, în accident a fost implicat un autoturism, în care se afla doar şoferul, care a intrat în plin într-un TIR parcat.

În urma impactului, şoferul a rămas încarcerat, iar medicii au constatat decesul acestuia.