Incident şocant într-un complex comercial din Sectorul 6 al Capitalei! Un individ care avea un ordin de protecţie şi o brăţară de monitorizare şi-a atacat fosta parteneră şi pe soţul acesteia. Bărbatul ajunsese chiar ieri în faţa poliţiştilor, după ce a spart un geam al locuinţei femeii, iar ca să se răzbune a urmărit-o pe aceasta, înarmat cu un cuţit. În urma altercaţiei, agresorul a fost rănit cu propria armă.

Scandalul a pornit în faţa unui salon de înfrumuseţare din incinta complexului comercial din Sectorul 6 al Capitalei. Femeia în vârstă de 40 de ani era însoţită de actualul soţ, atunci când fostul partener le-a apărut în cale.

Conform primelor cercetări, între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan. Fostul partener, în vârstă de 36 de ani ar fi avut asupra lui un obiect ascuțit, însă în scurt timp, soțul femeii i-a luat arma și l-a lovit. În urma atacului, bărbatul a suferit răni în zona spatelui.

"Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare. Autorul actului de înjunghiere a fost condus la sediul Secției 22 Poliție în vederea continuării cercetărilor", spune Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Culmea, cu doar câteva ore înainte de incident, femeia sunase disperată la 112 pentru că fostul partener i-a spart un geam al locuinței sale. Poliţiştii au emis un ordin de restricţie provizoriu şi i-au montat o brăţară electronică, însă, orbit de furie, individul a vrut să se răzbune. Poliţiştii trebuie să pună acum cap la cap întreaga poveste. Între timp au deschis şi un dosar penal pentru vătămare corporală.

