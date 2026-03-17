Un bărbat de 32 de ani a vrut să se însoare cu o adolescentă de 16 ani, dar a fost oprit de Judecătoria Iaşi

Unui ieşean de 32 de ani i s-a interzis să se căsătorească cu iubita lui de 16 ani. Decizia a fost luată de Judecătoria Iaşi, însă nu este definitivă.

În România, căsătoria este permisă între persoane care au împlinit 18 ani. Există şi excepţii când se poate face şi la 16 ani, dar pentru asta este nevoie de avizul favorabil al unui medic, cu încuviințarea părinților și cu aprobarea instanței de tutelă. Din acest motiv, a apelat şi ieşeanul la instanţă.

A primit interzis la căsătorie

Potrivit Ziarul de Iaşi, în cererea sa, bărbatul a arătat că întreține o relație de prietenie și de dragoste de aproximativ un an și două luni cu o adolescentă de 16 ani aflată în sistemul de protecție a copilului și că dorește să își construiască un viitor cu aceasta. Prezentă în instanță, fata a precizat și ea că vrea să se mărite cu tânărul, iar reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială nu au avut nici ei nimic împotrivă.

Deși toți cei implicați erau de acord, magistraţii au avut o altă părere. „Instanța trebuie să țină cont de faptul că, la această vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii. Căsătoria presupune angajamente pe termen lung, precum și responsabilități semnificative. Simpla existență a unei relații de iubire, fără o justificare solidă din perspectiva maturității și a capacității de înțelegere a repercusiunilor unei căsătorii, nu este suficient pentru a autoriza încheierea căsătoriei”, au explicat judecătorii. Decizia poate fi contestată în apel, în următoarele 30 de zile.

Anul trecut, instanţa a aprobat cinci astfel cazuri. Tinerele, fie erau mai mari, fie erau însărcinate.

