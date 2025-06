Poliţiştii fac cercetări pentru a vedea cum s-a produs cu exactitate accidentul.

Ce spun oamenii legii

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii au fost sesizați să intervină la un incident petrecut pe strada Independenței din Baia Mare.

Vezi și

Din verificările efectuate până în acest moment, polițiștii au stabilit că un bărbat de 50 de ani ar fi căzut în puțul unui lift de la etajul 7 al unui bloc.

Bărbatul a fost transportat la spital, iar din nefericire, ca urmare a leziunilor suferite, acesta a decedat.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

A căzut în gol de la etajul 7

Ştire iniţială: Au fost clipe de coşmar aseară într-un bloc din municipiul Baia Mare. Un bărbat de 50 de ani a căzut în gol de la etajul 7 în puţul liftului. Alertat de ţipetele disperate ale victimei, un vecin a sunat la 112.

"Am auzit că a fost o bufnitură. Am început să aud zgomote care veneau din lift, l-am chemat pe soţ şi soţul a fugit rapid să-l anunţe pe administrator". "Am auzit că a căzut liftul în gol. Am înţeles că trăieşte, că e intubat, acum", spun vecinii.

Liftul ar fi fost blocat la etajul 8, iar atunci când bărbatul de 50 de ani a deschis uşa, cu un etaj mai jos, a căzut direct în gol. Salvatorii au început imediat o misiune contracronometru şi doar un miracol şi mult noroc au făcut ca să fie scos în viaţă.

"Ajunşi la locul interevenţiei am găsit o persoană de sex masculin în puţul liftului. Împreună cu echipajul de descarcerare, echipajul de prim ajutor şi terapie intensivă, am evacuat victima, conştientă, predată colegilor de la SMURD TIM", a declarat Florin Ungur, ISU Baia Mare.

"Aceasta prezenta politraumă şi diverse fracturi deschise, fiind transportată de către echipajul de terapie intensivă la Spitalul Judeţean din municipiul Baia Mare", a declarat Adriana Șanta, ISU Maramureș.

Nu e prima dată când locatarii au probleme cu liftul, iar administratorul blocului a fost înștiințat despre acestea.

"De multe ori e blocat şi trebuie să coborâm pe jos", mai spune o femeie.

Polițiștii au deschis acum o anchetă pentru a stabili, mai exact, cum a avut loc incidentul.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Aţi ţinut vreodată post cu apă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰