Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat din Giurgiu şi-a tinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia

Situaţie incredibilă în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani şi-a ţinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia. Bărbatul de 84 de ani ar fi murit în luna ianuarie.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 19:01
Un bărbat din Giurgiu şi-a tinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia Politist în misiune - Shutterstock

Adevărul a ieşit la iveală, după ce cumnatul mortului a sunat la poliţie pentru că nepotul nu îi permitea să intre în casă pentru a-şi vizita ruda. Cercetările la faţa locului au arătat că bătrânul murise din cauze naturale, neprezentând urme de violenţă.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, 27 august, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat verificările privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Articolul continuă după reclamă

Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunțat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tinut casa pensie giurgiu
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis
Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Comentarii


Întrebarea zilei
Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Giurgiu şi-a tinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia