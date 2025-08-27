Un bărbat din Giurgiu şi-a tinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia

Situaţie incredibilă în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani şi-a ţinut în casă tatăl mort, timp de nouă luni, ca să îi încaseze pensia. Bărbatul de 84 de ani ar fi murit în luna ianuarie.

Adevărul a ieşit la iveală, după ce cumnatul mortului a sunat la poliţie pentru că nepotul nu îi permitea să intre în casă pentru a-şi vizita ruda. Cercetările la faţa locului au arătat că bătrânul murise din cauze naturale, neprezentând urme de violenţă.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, 27 august, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat verificările privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Articolul continuă după reclamă

Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunțat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰