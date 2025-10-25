Un bărbat de 36 de ani din Iaşi a dat mai multe spargeri într-o singură noapte, în mai multe zone din oraş. După ce a fost prins, a dat o explicaţie care i-a lăsat mască pe poliţişti.

Un bărbat din Iaşi a dat 5 spargeri într-o noapte. Motivul i-a uimit până şi pe poliţişti

Bărbatul a fost identificat rapid, pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere, iar acum este arestat preventiv. El a dat nu mai puţin de cinci spargeri într-o singură noapte. "Ar fi sustras produse și bani. Prejudiciul total cauzat, atât în urma sustragerii bunurilor, cât și a distrugerilor provocate în urma pătrunderii prin efracție, este de 25.000 de lei", a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.

În faţa poliţiştilor, hoţul a spus că a acţionat "din curiozitate". Bunurile furate, bani, ţigări şi telefoane mobile, au fost recuperate integral. Acun, bărbatul se află în arest preventiv pentru 30 de zile, iar numele său a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat şi distrugere.

