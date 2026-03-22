Video Un bărbat din Satu Mare a legat doi copii de calorifer. Și mama micuţilor este acuzată de rele tratamente

Un bărbat de 43 de ani a fost arestat preventiv 30 de zile, după ce a legat doi copii de calorifer! 

de Petrescu Andra

la 22.03.2026 , 09:28

Totul s-a petrecut în municipiul Satu Mare, în locuinţa concubinei sale, acolo unde se aflau şi micuţii acesteia, de doi, respectiv trei ani. A împins-o pe femeie, l-a lovit pe unul dintre copii şi, apoi i-a legat pe cei doi fraţi cu o frânghie de calorifer. 

Şi-a ameninţat cu moartea iubita şi, ulterior, a plecat, dar a fost prins repede de poliţişti, cărora le-a spus că voia să facă curat în casă şi cei mici îl încurcau.

Culmea este că, în urma cercetărilor făcute de procuror, şi mama le-ar fi aplicat micuţilor aceleaşi rele tratamente. Ea este acum arestată la domiciliu pentru 30 de zile. Micuţii sunt într-un centru de protecţie.

satu mare abuz bataie copii
