Un bărbat și un copil, morţi după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu

Tragedie într-o localitate din județul Sibiu. Un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, ambii cetățeni străini, au ajuns în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă, în curtea unei locuințe din Cârța. Echipele de salvare încearcă cu disperare să îi resusciteze, iar două elicoptere SMURD au fost trimise de urgență în sprijin. Din nefericire, în ciuda eforturilor salvatorilor, cele două victime au decedat. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Update. Copilul şi bărbatul care s-au electrocutat într-o piscină din localitatea Cârţa au fost declaraţi decedaţi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

"În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate", au precizat reprezentanţii ISU Sibiu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc incidentul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

ISU Sibiu a anunţat că intervine de urgenţă în localitatea Cârţa, pentru a acorda asistenţă medicală pentru două persoane aflate în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator.

"Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat", a transmis IPJ Sibiu.

Au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.

"Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa", a transmis ISU Sibiu.

