Un bebeluş de 3 săptămâni a murit după ce căruţa în care se afla a fost spulberată de o maşină

Un grav accident de circulație s-a produs noaptea trecută în Maramureş. În urma impactului dintre un autoturism și o căruță, un copil și-a pierdut viața, iar mai multe persoane, printre care și alți minori, au fost rănite.

la 01.11.2025 , 09:30

Accidentul a avut loc pe drumul județean D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma impactului, un minor și-a pierdut viața, iar alte persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare: un echipaj SMURD de prim ajutor, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

În total, nouă persoane au fost evaluate medical. 

Potrivit vasiledale.ro, 7 persoane dintr-o familie se întorceau cu căruță din Groșii Țibleșului, dar i-a prins întunericul pe drum, iar căruța nu ar fi fost semnalizată. Șoferul autoturismului nu i-a observat la timp și a spulberat căruța. Un bebeluş de 3 săptămâni a murit. Celelalte victimele au ajuns la UPU Tg Lăpuș.

Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului, însă conducătorul atelajului hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

