Un bebeluş de 3 săptămâni a murit după ce căruţa în care se afla a fost spulberată de o maşină

Un grav accident de circulație s-a produs noaptea trecută în Maramureş. În urma impactului dintre un autoturism și o căruță, un copil și-a pierdut viața, iar mai multe persoane, printre care și alți minori, au fost rănite.

Accidentul a avut loc pe drumul județean D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma impactului, un minor și-a pierdut viața, iar alte persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare: un echipaj SMURD de prim ajutor, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

Articolul continuă după reclamă

În total, nouă persoane au fost evaluate medical.

Potrivit vasiledale.ro, 7 persoane dintr-o familie se întorceau cu căruță din Groșii Țibleșului, dar i-a prins întunericul pe drum, iar căruța nu ar fi fost semnalizată. Șoferul autoturismului nu i-a observat la timp și a spulberat căruța. Un bebeluş de 3 săptămâni a murit. Celelalte victimele au ajuns la UPU Tg Lăpuș.

Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului, însă conducătorul atelajului hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰