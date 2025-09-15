Un card Panini cu Lionel Messi, vândut la o licitaţie privată pentru o sumă record. Cât a plătit cumpărătorul

Un card Panini din sezonul 2004-2005, care îl înfățișează pe tânărul fotbalist Lionel Messi, a fost vândut la licitaţie pentru suma de 1.5 milioane de dolari prin intermediul reţelei private de vânzări Fanatics Collect, după ce a fost evaluat de către un specialist profesionist, scrie ESPN, citat de Agerpres.

Vânzătorul cardului a fost Acquir, un spaţiu virtual privat înfiinţat în 2013.

Este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un cartonaş de fotbal, depăşind suma de 1,33 de milioane de dolari achitată, într-o vânzare privată în 2022, pentru un card din 1958 emis de Alifabolaget care îl reprezenta pe brazilianul Pele.

Vânzarea are loc după ce Goldin Auctions a intermediat o vânzare de 1.1 milioane dolari pentru o copie a cardului, care de asemenea a primit evaluarea maximă din partea PSA (Professional Authenticator Sports).

Articolul continuă după reclamă

Fanatics Collect, o reţea rezervată tranzacţiilor de peste 10.000 de dolari

Reţeaua de vânzări private a Fanatics Collect pune laolaltă cumpărători cu acele carduri despre care nu se ştie în mod public că sunt de vânzare, reţeaua fiind rezervată acelor tranzacţii de 10.000 de dolari sau peste această sumă.

În august, primă lună plină în lucru a reţelei, a generat 8 milioane de dolari în ''30-40 de tranzacţii'', potrivit unei surse a Fanatics.

Potrivit raportului său, PSA a evaluat 838 de copii ale cardului Nr. 71 cu Lionel Messi din acel set.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰