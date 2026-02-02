Antena Meniu Search
Video Fostul şef din Jandarmerie Aurel Litan ar fi agresat sexual o minoră, în locuinţa sa

Încă un scandal sexual zguduie ţara. În vârstă de 68 de ani, fostul șef al Jandarmeriei Cluj a fost arestat la domiciliu, după ce o fată de 17 ani susţine că ar fi agresat-o sexual. Ofiţerul nu a comentat acuzaţiile, iar pentru că s-a folosit de notorietatea lui, ar putea primi o condamnare mai aspră dacă va fi găsit vinovat.  

de Alex Prunean

la 02.02.2026 , 19:19

Faptele de o gravitate deosebit de mare, cum le descriu procurorii, ar fi avut loc la sfârşitul anului trecut. Fostul ofiţer Aurel Litan, din Gârbău, ar fi invitat-o pe fată acasă la el, la Gârbău, în apropiere de Cluj-Napoca.

Timp de aproape o oră, spun anchetatorii, într-o cameră de la erajul casei, generalul ar fi încercat să profite de adolescentă. A atins-o într-un mod total nepotrivit, a sărutat-o forţat şi a îmbrăţişat-o îndelung, toate fiind respinse de minora lipsită de apărare.

În rechizitoriu, procurorii indică o agresiune sexuală repetată şi vorbesc despre gesturi menite să intimideze victima. După percheziţii, fostul şef al jandarmeriei Cluj a fost chemat în faţa anchetatorilor şi arestat. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi o pedeapsă mai aspră pentru că s-ar fi folosit de autoritatea și notorietatea lui pentru a o corupe pe adolescentă.

"Dacă autorul se foloseşte de autoritatea pe care el o are asupra victimei, asta este o agravantă. Dacă victima este minoră, cu vârstă peste 16 ani este, din nou, o agravantă şi fapta, în aceste circumstanţe se pedepseşte cu închisoare de la trei la zece ani.", a declarat Ştefan Bălan, avocat

Vecinii fostului ofiţer se feresc să îl acuze.

"Eu zic că cineva i-a întins o cursă. Această persoană nu avea ce căuta la el acasă.", a spus o femeie

Pentru a ajuta adolescentele să recunoască un posibil agresor sexual, psihiatrii conturează portretul-robot al atacatorilor.

"Iniţial selectează victima, îi vede puţin istoricul şi starea emoţională. Se apropie de acea persoană prin complimente, îi captează încrederea. Ulterior încearcă să o aducă la tăcere.", a explicat Raluca Modoranumedic psihiatru

Fostul ofiţer acuzat de agresiune sexuală Aurel Litan este inventatorul autospecialelor "Regina" folosite de Jandarmerie pentru transport și intervenții. După ieșirea la pensie, conduce Asociația Cadrelor Militare în Rezervă, filiala Cluj. 

Alex Prunean
Observator » Evenimente » Fostul şef din Jandarmerie Aurel Litan ar fi agresat sexual o minoră, în locuinţa sa