Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un clujean urmărit la nivel internaţional, adus în ţară. Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de viol

Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 08:37

Individul era urmărit internațional din categoria Most Wanted după ce, în vara lui 2017, a "exercitat acte de natură sexuală asupra copilei și a încercat s-o violeze".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bărbatul a fost adus din Spania și introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Articolul continuă după reclamă

Acum va fi încarcerat într-un penitenciar românesc pentru a-și executa pedeapsa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clujean tentativa de viol condamnare urmarire internationala most wanted
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului?
Observator » Evenimente » Un clujean urmărit la nivel internaţional, adus în ţară. Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de viol