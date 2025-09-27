Video Un clujean urmărit la nivel internaţional, adus în ţară. Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de viol
Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.
Individul era urmărit internațional din categoria Most Wanted după ce, în vara lui 2017, a "exercitat acte de natură sexuală asupra copilei și a încercat s-o violeze".
Bărbatul a fost adus din Spania și introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.
Acum va fi încarcerat într-un penitenciar românesc pentru a-și executa pedeapsa.
