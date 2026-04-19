Un copil de 13 ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. L-ar fi furat din faţa casei unei rude

Un copil de 13 ani din comuna Bucovăţ a murit după ce s-a răsurnat, duminică, cu ATV-ul. Motociclul era parcat în fața casei vărului său.

Potrivit poliţiştilor, copilul în vârstă de 13 ani a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat cu ATV-ul. Salvatorii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru băiat.

"În cursul acestei zile, ora 13.48, polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că în comuna Bucovăț, un minor ar fi căzut de pe un ATV și se află în stare de inconștiență.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii care au stabilit faptul că un minor, de 13 ani, din comuna Bucovăț, în timp ce se deplasa cu un motociclu pe drumurile publice din satul Sărbătoarea ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile.

La fața locului a fost prezent și un echipaj SAJ, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare minorului. În urma evenimentului, din nefericire, minorul de 13 ani a decedat.

Totodată, din cercetări, s-a stabilit faptul că acesta ar fi sustras motociclul ce se afla parcat în fața imobilului vărului său, din comuna Bucovăț.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", transmite Poliţia.

