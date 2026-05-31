Minorul din județul Dolj, dat dispărut în urmă cu 5 zile şi căutat de autorități, a fost găsit mort în apele Dunării, după ce un cetățean a alertat serviciul 112. Echipele de intervenție au confirmat identitatea acestuia, iar cazul este investigat de autorități.

Băiatul de 15 ani din Dolj dispărut în Dunăre a fost găsit mort după 5 zile de căutări

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul a fost primit în cursul zilei de duminică, după ce o persoană a observat un corp în apă, în apropierea malului fluviului Dunărea.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și personal medical, care au efectuat verificări pentru identificarea persoanei.

În urma procedurilor desfășurate, autoritățile au stabilit că este vorba despre minorul din județul Dolj dat dispărut și căutat în ultimele două zile de echipe de intervenție, inclusiv de scafandri.

Cazul a fost preluat de instituțiile competente, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

În momentul dispariţiei, băiatul se afla la picnic cu un prieten de-al său, iar la un moment dat, cei doi au intrat în apă. Adolescentul, însă, nu ştia să înoate.

