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Video Orbit de furie, s-a dus la mall să-şi ucidă fosta iubită. Femeia s-a prăbuşit în faţa colegilor săi

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Iulia Pop | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.06.2026, 08:51 | Modificat la 04.06.2026, 08:57

Un incident șocant a avut loc seara trecută într-un mall din Timișoara. Un individ de 49 de ani şi-a înjunghiat fosta iubită, o tânără de 27 de ani, angajată a unui centru comercial. Totul s-a petrecut sub privirile colegilor și ale trecătorilor. Femeia se află acum în stare gravă la spital. Prins de poliţişti, agresorul a declarat că o iubea pe victimă, dar nu regretă fapta. 

Fără pic de remușcare, bărbatul și-a justificat gestul susținând că femeia, cu care ar fi avut o relație, i-a destrămat căsnicia și l-a trădat.

"M-a despărţit de nevastă. M-a trădat", a mărturisit bărbatul.

Orbit de furie, acesta a atacat-o cu un cuțit chiar la locul de muncă, sub privirile îngrozite ale colegilor și ale celor care se plimbau prin centrul comercial.

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S-a dus la mall să-şi ucidă fosta iubită

"Abia am intrat, am făcut stânga şi am auzit paza şi oameni care ţipau. După care a fugit cel de la pază, de la intrare şi persoana care a înjungiat o fată cu tricou de Primark era ţinută de celălalt. Angajată practic. Da, angajată. Erau colegii ei acolo", a declarat un martor.

Victima de 27 de ani este în stare gravă spun medicii care au preluat-o după ce a fost înjunghiată de 3 ori în abdomen şi în torace, iar lama cuţitului i-a atins inclusiv unul dintre plămâni.

"Acuza durere, plăgile au fost destul de rele. Am dus-o la spitalul municipal, unde i s-a făcut un computer tomograf şi direct în sala de operaţie", a declarat Alexandru Duțu, medic specialist UPU Timişoara.

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Tânără se despărţise de bărbatul care a atacat-o după o relaţie de 7 ani, iar individul pare că nu a suportat gândul că a fost părăsit.

"Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat de către un agent de pază, angajat al societăţii comericale, fiind ulterior preluat de către poliţişti", a declarat Elena Petrovici, IPJ Timiş.

Bărbatul a fost reţinut şi riscă ani grei de închisoare.

Iulia Pop
Iulia Pop
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