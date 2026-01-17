O explozie s-a produs, sâmbătă dimineață, într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au suferit arsuri, iar 22 de locatari au fost evacuaţi din întregul bloc.

UPDATE: Rănitul în explozia de la Alba Iulia, un bărbat de 35 de ani, va fi transferat în străinătate.

Ministerul Sănătății anunță că în urma exploziei la un bloc din Alba Iulia, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

Un pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamica a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate.

Ştire iniţială: Pompierii din Alba Iulia intervin la o explozie produsă într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc. Două persoane conștiente prezintă arsuri.

Se intervine pentru ventilarea spațiilor și evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

Care este stare victimelor

Cele 2 persoane surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului. O persoană prezintă arsuri la corp și cea de-a doua o plagă taiată la braț.

Până la această oră, 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.

Ca urmare a exploziei, un bărbat de 37 de ani, aflat la etajul 3 al blocului, a suferit arsuri la corp. Cea de-a doua victimă, o femeie de 24 ani, a suferit o plagă la braț în timp ce ieșea din bloc.

