O femeie din Alba şi-ar fi ucis nou-născutul şi l-ar fi ascuns într-un sac menajer

Caz tulburător în judeţul Alba. O femeie de 42 de ani a fost arestată preventiv, după ce şi-ar fi ucis bebluşul şi l-ar fi pus într-un sac menajer. 

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 13:56
Incidentul a avut loc pe 17 decembrie, când femeia din Aiud a născut în baia de acasă. După ce a tăiat cordonul ombilical, a aşezat copilul într-un sac menajer şi l-a ascuns.

L-a lăsat să moară 

Mai târziu, femeia a ajuns la spital cu hemoragie, medicii şi-au dat seama ce s-a întâmplat şi i-au alertat pe poliţişti. Bebeluşul a fost găsit a doua zi de oamenii legii în coşul de haine.

Autopsia medico-legală a arătat că bebelușul s-a născut viu, iar decesul a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei prin aspirație de lichid amniotic, în condițiile unei nașteri neasistate. Expertiza psihiatrică a stabilit că inculpata a avut discernământ la momentul faptei și capacitatea de a înțelege consecințele acțiunilor sale.

Procurorul a dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, iar pe 15 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Femeia mai avea un copil. 

Redactia Observator
