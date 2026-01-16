Caz cutremurător în Alba. O coafeză de 42 de ani din Aiud a fost arestată pentru 30 de zile, fiindcă şi-a omorât copilul nou-născut. Femeia, care mai avea un copil, şi-a aruncat bebeluşul pe care l-a născut acasă. Totul a ieşit la iveală după ce a ajuns la spital cu complicaţii după naştere.

Totul s-a petrecut în luna decembrie. Femeia a născut prematur, singură, acasă. La câteva clipe după naştere, copilul a fost ascuns într-un sac menajer şi lăsat să moară. Femeia a suferit apoi o hemoragie severă şi a ajuns de urgenţă la spitalul din Aiud.

"Doamna s-a prezentat în urgenţă cu hemoragie genitală. A fost evaluată de către medicul de gardă, care a anunţat medicul ginecolog. În urma consultaţiei a reieşit faptul că dânsa a avut o naştere prematură sau un avort, lucru pe care ea nu l-a menţionat", a declarat Mircea Domşa - director spitalul Aiud.

Şi-a lăsat copilul să moară

Articolul continuă după reclamă

Semnele naşterii nu au putut fi ascunse. Medicii au alertat imediat poliţia. De acolo, ancheta a scos la iveală detalii şocante.

"După ce a secţionat cordonul ombilical, a aşezat copilul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou şi l-a ascuns într-un coş cu haine, determinând decesul non-născutului. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile", a declarat Mădălina Crişan - IPJ Alba.

Procurorii spun că femeia a avut discernământ în momentul comiterii faptei. Este căsătorită şi mai are un copil, în vârstă de 12 ani. Vestea tulburătoare a şocat comunitatea.

"Pentru mine, este de nedescris. Sunt mamă şi este dezastru ce se poate întâmpla în lume. În primul rând, cred că aici este vorba de o depresie, zic eu. O depresie netratată". "Era copilaşul ei, dar mai bine să îl creşti chiar dacă nu avea tată, chiar dacă nu avea condiţii. Cum să îl arunci? Eventual să îl dai undeva spre adopţie, sau undeva într-un cămin, într-un centru din ăsta". "Nu mi se pare normal, depinde cum a fost şi ea cu situaţia psihică sau ce o fi fost atunci", spun oamenii.

Femeia este acum în arest preventiv şi este cercetată pentru omor calificat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰