Un copil din Iaşi de 4 ani a fost lăsat la grădiniță și a fost găsit la piață. Mama a chemat imediat Poliţia

O femeie de 33 de ani, din Iași, și-a lăsat copilul în vârstă de 4 ani la grădiniță și a fost găsit la piață, nesupravegheat. Mama a sesizat Poliția.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 20:06
Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul ei, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieței Chirilă, din municipiul Iași. Din verificările preliminare a rezultat că cel mic a părăsit incinta grădiniței, în timpul cursurilor.

Copilul a fost dus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei

Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliției Locale. Nu prezenta urme de violență și se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost dus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi politie copil gradinita
