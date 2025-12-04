Antena Meniu Search
Un donator anonim a adus peste 3.000 de litri de apă localnicilor din Câmpina, afectați de criza de la Paltinu

Criza apei din Prahova continuă să își facă simțite efectele, însă gesturile de solidaritate nu întârzie să apară. La sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina a ajuns o donație de 3.450 de litri de apă potabilă, oferită de o persoană care a ales să rămână anonimă.

Reprezentanții ISU Prahova au anunțat că apa este pusă la dispoziția locuitorilor municipiului Câmpina, care se pot prezenta la sediul unității pentru a ridica cantități în limita stocului disponibil.

Donația vine în contextul în care aproximativ 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița sunt fără apă de mai bine de o săptămână, iar autoritățile încă nu au reușit să rezolve situația. Între timp, responsabilitatea pentru criză a devenit subiect de dispută politică. Lideri ai coaliției de guvernare și ai opoziției se acuză reciproc, în timp ce explicațiile tehnice privind avaria de la barajul Paltinu au fost oferite doar parțial.

În cadrul unei ședințe tensionate în Parlament, reprezentanții PSD au acuzat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că ar fi responsabilă pentru blocaj, solicitând premierului Ilie Bolojan clarificări urgente. De cealaltă parte, USR a calificat acțiunile PSD drept "spectacol politic înainte de alegeri".

Abia după aproape 40 de minute de dispute, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență din Apele Române, Ionel Sorin Rîndașu-Beuran, a explicat că mecanismul de evacuare a apei s-a blocat după ce un element metalic, manevrat prin cabluri, s-a desprins și a căzut peste sistemul de golire, fiind ulterior acoperit de sedimente.

