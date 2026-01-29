Vremea extremă face victime peste tot în lume. Se confruntă cu fenomene metro devastatoare Portugalia, Spania, Irlanda, dar şi Statele Unite. Bilanţul furtunilor din ultimele zile este teribil: aproape 60 de morţi, dintre care trei copii.

Furtuna Kristin a măturat Portugalia cu rafale puternice de vânt şi inundaţii masive. O roată panoramică uriaşă a fost pusă la pământ intr un parc de distracţii. Jumătate de milion de oameni au rămas fără electricitate.

"Vântul a avut rafale de peste 150 de km la oră în această dimineaţă în mai multe zone de pe litoral. A provocat fenomene costiere care au adus inundaţii dar şi zăpadă în unele părţi din Portugalia continentală", a explicat Lara Siscar, jurnalist.

Cinci oameni au murit în Portugalia din cauza fenomenelor meteo extreme.

Spania

În Spania, Kristin a venit cu ninsori, în cea mai mare parte a peninsulei. Un strat consistent de zăpadă a acoperit Castilla Leon şi Castilla La Mancha. Iar şoselele din jurul Madridului au fost paralizate. Şoferii au stat ore întregi blocaţi în trafic iar unii au fost scoşi din nămeţi de poliţie.

Italia

Imagini înfricoşătoare vin din Sicilia. La aproape o săptămână după trecerea ciclonului Harry, oamenii sunt încă în stare de şoc. Oraşul Niscemi aproape a fost şters de pe pământ.

"Trebuie să ne abandonăm casa. După toate sacrificille pe care le-am făcut...", a explicat un cetăţean.

1.500 de oameni au rămas fără case iar surpările continuă aproape în fiecare zi. Guvernul a declarat stare de urgenţă în urma dezastrului care se întinde pe mai bine de 4 km.

Marea Britanie şi Irlanda

În schimb, părţi întregi din Marea Britanie şi Irlanda au fost acoperite de ape după ce furtuna Chandra s-a abătut asupra teritoriului britanic.

"După cum vedeţi, e inundat, apă până la brâu. Toate gardurile sunt dărâmate, toată apa a ajuns în bucătărie. Nu am putut coborâ şi a trebuit să mă cațăr pe fereastră", a explicat un rezident.

Statele Unite

De cealaltă partea a Oceanului, America este ameninţată de o nouă furtună puternică, de data aceasta pe coasta de nord-est.

"Tocmai am avut furtuna de iarnă Fern și se pare că se apropie o alta. Și de data aceasta, însă, vorbim despre mai multă zăpadă", a explicat James Belanger, vicepreședinte al departamentului de meteorologie, The Weather Company.

Bilanţul este tragic: cel puţin 50 de oameni, printre ei şi trei copii, şi-au pierdut viaţa.

Canada

În Canada gerul extrem a inghetat părţi întregi din Cascada Niagara. Pe fimări se vede cum ţurţuri imenşi şi blocuri masive de gheaţă se prăbuşesc în cascadă.

