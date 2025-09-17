Încă un incident grav într-o şcoală din România. Şi încă în una de prestigiu. La Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanţa, un elev de clasa a noua a pălmuit-o pe profesoara de germană. Incidentul s-a petrecut sub privirile celorlaţi elevi, după ce dascălul i-a făcut observaţie. Femeia nu a cerut ordin de protecție, dar poliția i-a deschis adolescentului dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Un elev de doar 15 ani, abia intrat în clasa a 9-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanţa, a greșit sala de curs și a pătruns într-o alta, unde se desfăşura o oră de germană. Profesoara i-a atras calm atenția, însă băiatul s-a enervat brusc, moment în care a pălmuit-o și apoi a fugit din clasă. "El a spus: ar mai fi o soluţie, aceea de a merge eu singur sau să plec din şcoala aceasta. E clar că s-a enervat în acel moment, dar reacţia lui a fost confuză. A dat cu palma spre profesoară, considerând că îl exclude din colectiv", a explicat Vasile Nicoară, director Liceul Mircea cel Bătrân.

Profesoară pălmuită a refuzat emiterea unui ordin de protecție

Imediat după incident, una dintre persoanele care a asistat la întreaga scenă a sunat la 112. Deși a fost lovită de elev, profesoara a refuzat atât îngrijirile medicale, cât și un ordin de protecție.

"Au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor în vârstă de 15 ani, care pe fondul unui conflict verbal spontan ar fi lovit un cadru didactic cu palma în zona feţei, creând indignare în rândul celorlalţi elevi", a declarat Andreea Ambroze, IPJ Constanţa. "La nivelul unităţii de învăţământ s-a declanşat o acţiune de verificare prin comisia de Combatere şi Prevenire a Violenţei", a transmis şi Sorin Mihai, şeful ISJ Constanţa.

Elevul care a agresat-o pe profesoară ar face parte din categoria copiilor cu cerințe educaționale speciale și tulburări de comportament. La fel ca multe alte școli din învățământul preuniversitar, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța are astfel de elevi integrați în clase obișnuite. Tocmai de aceea, profesoara a ales să nu depună plângere.

