Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui

Incident tragic la Școala Generală din localitatea Băița de Sub Codru, Maramureş. Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, după ce i s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama sa. Femeia lucra ca secretară la aceeaşi instituţie de învăţământ.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 16:47
Copilul avea istoric medical, era cunoscut cu probleme de sănătate. Au fost chemate imediat ajutoare. La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD.

În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic decât să se constate decesul.

Potrivit vasiledale, elevul s-ar fi plâns toată ziua că nu se simte bine. La ora de sport ar fi jucat fotbal și ar fi spun că se simte rău.

