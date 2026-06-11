Un medic din Constanţa a murit sub ochii colegilor. Avea 60 de ani: "Om bun, cu suflet mare"

Încă un medic s-a stins la locul de muncă, după ce în urmă cu câteva zile un altul era găsit fără viaţă în baia Spitalului Floreasca. Numărul medicilor care s-au stins în ultima vreme la locul de muncă, în gardă sau după gardă, a urcat la 48.

Droctorul legist Liviu Mocanu a fîcut infarct miercuri, în faţa colegilor săi, care nu l-au mai putut salva. Medicul avea 60 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de conducerea unității medicale în care acesta își desfășura activitatea.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire”, au transmis reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia.

Articolul continuă după reclamă

Vestea morţii s-a răspândit printre colegi şi apropiaţi, iar mesajele au curs pe reţelele de socializare.

Val de mesaje după moartea medicului

“Comunitatea medicală din Constanța este în doliu după dispariția dr. Liviu Mocanu, medic legist și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, care s-a stins din viață în cursul zilei de astăzi, în urma unui infarct. Pentru mine, Liviu era fostul coleg de clasă și de bancă. Ne cunoșteam de doar 45 de ani. Anual ne revedeam în luna iunie cu toții și el confirmase, ca de fiecare dată, că va veni la întâlnirea cu colegii și colegele de liceu. Pentru noi toți e o pierdere imensă, era un bun prieten, un OM extraordinar, cu o minte sclipitoare și un umor desăvârșit. Ne va lipsi etern și ne vor lipsi glumele lui și buna dispoziție. Dumnezeu să te odihnească, Liviu!Condoleanțe familiei îndurerate!”, a scris una dintre colegele sale.

“Unul dintre cei mai frumosi oameni pe care i-am cunoscut! Mi-a fost coleg si indraznesc sa spun prieten! Un suflet nobil, care mi-a fost totdeauna alaturi, atunci cand am avut nevoie! Astazi ne-ai lasat un gol mare in suflet Livache, dar nu te voi uita niciodata camarade! Drum lin catre ingeri Grande! Imi va fi mereu dor de spiritul tau unic! Condoleante familiei!” “Doamneeeee nu pot să cred! Duminica trecută am luat prânzul împreună cu familia și cu Liviu… nu se poate nuuuuu! Nu îmi vine să creeed așa ceva! Om bun cu suflet mare!” “O pierdere incomensurabila a unui om unic! Drum lin si lumina vesnica! Condoleante familiei!” “Dumnezeu sa-l odihneasca in pace si lumina veșnică acolo sus in cer! Un om deosebit,de o mare noblete a plecat prea repede spre vesnicie.Condoleante familiei!”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Ultimii doi medici morţi în ultima săptămână se adaugă unei liste lungi de 46 de cadre medicale care au dispărut în timpul gărzii sau imediat după gardă.