Vedem acum o poveste care arată bolile sistemului medical: un medic specialist în oncologie hematologie pediatrică este nevoit să lucreze ca muncitor în construcţii ca să supravieţuiască. Şi asta pentru că nu şi-a găsit niciun loc în spital. Sunt puţine pentru specializarea lui, sunt ocupate sau sunt blocate. Aşa că, după 13 ani de studii, dă cu trafaletul în casele oamenilor.

Mihai Grigoraş a stat în băncile la Medicină 13 ani, cât durează studiile. Este specialist în oncologie şi hematologie pediatrică. Doar ca atunci cand a terminat rezidentiatul a descoperit că nu si găseste un loc de muncă la spital.

"Am dat specializarea unde am considerat că voi aduce randament maxim şi voi aduce beneficiu pacienţilor. Adică micilor copii. Prima tentativă a fost Constanţa, exact pe specialitatea mea. Doamna manager a refuzat să scoată un post pe această specializare. Deşi era mare nevoie", a afirmat Mihai Grigoraş, medic specialist oncologie hematologie pediatrică.

În realitate, la Constanţa nu erau locuri, iar la Tulcea, oraşul lui natal, nu erau posturi. Aşa a încercat să se angajeze ca simplu pediatru la spital.

Articolul continuă după reclamă

"Scrie foarte clar aici, absolvenţii specializării oncologie hematologie pediatrică vor fi certificaţi ca medici specialişti pediatrie, asta este prima sintagmă", a mai afirmat Mihai Grigoraş.

Cum a ajuns să câștige 250 de lei pe zi ca muncitor necalificat

Între timp, pentru a câştiga bani, a lucrat in constructii ca muncitor necalificat. Primea 250 de lei pe zi.

"Era o echipă de muncitori care lucraseră la casa părinţilor şi erau buni şi am zis să învăţ meserie de acolo şi să-mi câştig şi eu existenţa.30.09 Dădeam cu var, montam schele, făceam ciment", a spus Mihai.

Explicaţiile?

"Eu nu am înţeles ce vrea să spună această comisie, referitoare la specializare. Am aşteptat răspunsul Ministerului Sănătăţii şi el a venit ambiguu că nu poţi face gardă...pediatrie, unde noi avem o nevoie extraordinară, acută de medici pediatri", a afirmat Emilia Stamate, preşedintele Colegiului Medicilor Tulcea.

"Eu l-am mai sfătuit să facă pregătirea pe pediatrie generală aia însemnând vreo 3 ani şi jumătate de pregătire din nou. 03.40 Cred că ar trebui şi din partea celor care scot posturile la rezidenţiat o mai bunp corelare cu necesitatea care există în teritoriu", a spus Tudor Ion Năstasescu, managerul Spitalului Judeţean Tulcea.

Doar 12 spitale din România au oncologie și hematologie pediatrică

Doar 12 unităţi sanitare din ţară au secţii de oncologie şi hematologie pediatrică. Una nou înfiinţată la Craiova aşteaptă medici. Doar că nu e aşa simplu. Abia în iulie 2026 s-au deblocat posturile în toată ţara.

"Am vorbit cu domnul director medical de la Craiova şi răspunsul a fost scurt şi direct: domnul doctor, dumneavoastră nu ştiţi că posturile sunt blocate?", a spus Mihai Grigoraş.

Mihai Grigoraș ia în calcul plecarea din România

Dacă nu-şi va găsi de lucru în următoarele luni, Mihai Grigoraş vrea plece în străinătate. Până atunci, face alte studii.

"Am zis până la soluţionarea problemei, până se scoate la concurs. M-am înscris pentru o competenţă de medicină transfuzională, n-am renunţat la pregătirea mea medicală, am continuat să mă dezvolt", a afirmat Mihai Grigoraş.

Cazul lui nu e singular. Autorităţile nu au decoamdată o soluţie. În timp ce unele spitale nu au medici, sunt doctori care nu au posturi. Specialitşii cred că e nevoie de o planificare a resurselor in sistemul medical. În urmă cu câteva luni, chiar premierul interimar Ilie Bolojan atrăgea atenţia asupra faptului că ţara noastră produce prea mulţi medici pentru numărul de posturi disponibile.