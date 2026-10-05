Până la 500 de licee din Franţa vor fi închise total sau parţial luni, pe fondul protestelor elevilor şi al confruntărilor cu forţele de ordine. Autorităţile spun că, în numeroase unităţi de învăţământ, condiţiile de securitate nu permit desfăşurarea normală a cursurilor, potrivit BBC.

Protestele elevilor închid sute de şcoli din Franţa. Peste 5.000 de persoane au fost arestate - Profimedia

Mii de elevi au ieşit în stradă nemulţumiţi de standardele din educaţie, iar manifestaţiile, care au început săptămâna trecută, s-au extins din Paris în alte oraşe, printre care Montpellier, Nantes şi Marsilia. Liceenii şi alţi participanţi la proteste reclamă lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate şi starea precară a clădirilor şcolare.

Vineri, ministrul francez al Justiţiei, Gérald Darmanin, a declarat că 735 dintre cele 3.700 de şcoli din Franţa au fost afectate "într-un fel sau altul" de protestele violente.

Ministrul francez al Educaţiei acuză infiltrarea activiştilor de extremă stângă

Ministrul francez al Educaţiei a avertizat că numărul şcolilor care ar putea fi afectate luni ar putea fi comparabil cu cel de vineri, dar a promis reluarea parţială şi treptată a cursurilor: "Există activişti, în special din extrema stângă, care s-au infiltrat în mişcarea elevilor de liceu, au deturnat-o de la scopul elevilor şi au recurs la violenţe extreme", a susţinut Édouard Geffray. "În mod evident, acest lucru reprezintă un risc atât pentru personalul nostru, cât şi pentru elevii noştri", a spus el. Geffray a adăugat că 78 de angajaţi din sistemul de educaţie au fost răniţi, situaţie pe care a descris-o drept "ceva ce nu am mai văzut până acum".

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Peste 5.000 de persoane au fost arestate de la începutul manifestaţiilor

Vineri, 1.747 de persoane au fost arestate, potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez. În total, peste 5.000 de persoane au fost arestate de la începutul mişcării, potrivit agenţiei AFP, aproximativ 85% dintre acestea fiind minori. Organizatorii protestelor au cerut continuarea manifestaţiilor şi marţi, acuzând Guvernul de lipsa unor "măsuri concrete", potrivit AFP.

Duminică, premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că Guvernul său ia măsuri suplimentare pentru a "răspunde dificultăţilor cu care se confruntă elevii de liceu şi personalul din educaţie". El a precizat că măsurile includ asigurarea continuităţii cursurilor, îmbunătăţirea infrastructurii, o organizare mai bună a programului şcolar şi creşterea transparenţei platformei franceze de admitere la universitate. Lecornu a mai spus că Guvernul accelerează analiza proiectului de lege "vandalul plăteşte", astfel încât persoanele responsabile pentru distrugeri să suporte costurile faptelor lor.