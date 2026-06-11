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Galerie foto Un minor din Bârlad, fără permis, a furat o maşină şi a provocat un accident. A fugit de la locul faptei

Un minor de 17 ani, fără permis, a provocat un accident în Tecuci cu o maşină furată din Galaţi Galerie (3)
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Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.06.2026, 15:43 | Modificat la 11.06.2026, 15:53

Un adolescent de 17 ani din Bârlad a furat o mașină din judetul Galați și a făcut accident la intrarea în Tecuci pe centură. Tânărul a fugit de la locul accidentului. 

Tânărul a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 11 iunie, în Tecuci, judeţul Galaţi, transmite IPJ Galaţi.

Potrivit poliţiştilor, în jurul orei 03:20, un autoturism s-a lovit de bordura unui sens giratoriu, fiind ulterior proiectat într-un parapet metalic, la intersecţia cu Varianta Tecuci.

În urma impactului, tânărul aflat la volan ar fi suferit leziuni, însă a părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliţie.

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Ulterior, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, ancheta a indicat că autoturismul implicat în eveniment ar fi fost sustras în cursul nopţii din localitatea Munteni.

Minorul a fost testat pentru consumul de alcool şi substanţe psihoactive, rezultatele fiind negative.

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În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosinţă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul fără permis.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
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