Un adolescent de 17 ani din Bârlad a furat o mașină din judetul Galați și a făcut accident la intrarea în Tecuci pe centură. Tânărul a fugit de la locul accidentului.

Un minor de 17 ani, fără permis, a provocat un accident în Tecuci cu o maşină furată din Galaţi

Tânărul a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 11 iunie, în Tecuci, judeţul Galaţi, transmite IPJ Galaţi.

Potrivit poliţiştilor, în jurul orei 03:20, un autoturism s-a lovit de bordura unui sens giratoriu, fiind ulterior proiectat într-un parapet metalic, la intersecţia cu Varianta Tecuci.

În urma impactului, tânărul aflat la volan ar fi suferit leziuni, însă a părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliţie.

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Ulterior, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, ancheta a indicat că autoturismul implicat în eveniment ar fi fost sustras în cursul nopţii din localitatea Munteni.

Minorul a fost testat pentru consumul de alcool şi substanţe psihoactive, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosinţă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul fără permis.