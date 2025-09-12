Un tânăr a murit, iar alţi cinci, cu vârste cuprinse între 17 şi 20 de ani, au fost răniţi, în urma unui accident rutier produs pe DN 22, în judeţul Tulcea. Un poliţist care trecea prin zonă le-a acordat primulajutor, potrivit Agerpres.

Un mort şi 5 răniţi într-un accident rutier, în Tulcea. Maşina în care se aflau s-a înfipt într-un cap de pod - Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea, un tânăr, în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul maşinii care a intrat într-un cap de pod.

"În urma accidentului rutier a rezultat decesul unui pasager, situat pe locul din dreapta faţă şi rănirea a altor cinci persoane, aflate în autoturism. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier", a precizat IPJ Tulcea.

Datele furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta arată că apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost făcut de un pompier militar aflat în timpul său liber.

"Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost iniţiat de colegul nostru, plutonier Tornea Cătălin, din cadrul Detaşamentului de Pompieri, aflat în trecere prin zona producerii accidentului. Acesta a extras victima încarcerată din autoturismul avariat şi i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale", a precizat ISU Delta.

Conform reprezentanţilor ISU Delta, toate victimele au fost preluate de echipajele medicale sosite la faţa locului, care le-au acordat primul ajutor calificat şi le-au transportat la unităţi spitaliceşti.

