Un mort și șase răniți, după ce trei mașini s-au izbit pe un drum din Timiș

Un bărbat a murit și alte șase persoane, printre care un copil, au fost rănite în urma unui accident grav în Timiș. Accidentul a avut loc vineri dimineață, în localitatea Jena.

În urma impactului violent, unul din șoferi a murit, iar alte șase persoane au fost duse la spital.

Ce spun polițiștii

Astăzi, 14 august 2026, în jurul orei 08:40, un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a condus un autoturism pe DN6, dinspre localitatea Lugoj către Caransebeș, iar, la un moment dat, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani”, informează IPJ Timiș.

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Potrivit polițiștilor, mașina condusă de bărbatul de 62 de ani a fost proiectată în cea de-a doua mașină, care circula regulamentar.

În urma impactului, șoferul primei mașini a murit, iar alte șase persoane au fost rănite. La fața locului au intervenit salvatorii ISU Timiș, un echipaj SMURD, două ambulanțe SAJ, două autospeciale de la Detașamentul de Pompieri Lugoj, dar și elicopterul SMURD Caransebeș.

Potrivit medicilor, în cele trei mașini implicate se aflau șapte persoane, între care și un copil. „Din nefericire, pentru un bărbat, medicul de ambulanță a declarat decesul. Toate celelalte persoane implicate primesc îngrijiri medicale la fața locului, în stare conștientă și cooperantă”, transmite ISU Timiș

Celelalte șase victime sunt transportate la spital în stare conștientă și cooperantă, potrivit sursei citate. Potrivit polițiștilor ISU Timiș, în zonă, circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers.