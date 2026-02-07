Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc din Năvodari! Un bărbat a fost găsit carbonizat, după ce în garsoniera în care locuia a izbucnit un incendiu uriaş. Fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul, iar zeci de locatari au fost evacuaţi de urgenţă de pompierii ajunşi la faţa locului.

Alerta s-a dat cu puţin înainte de ora 20. De la etajul trei, fumul negru şi înecăcios s-a extins rapid în întregul imobil. Panicaţi, unii locatari au fugit doar cu ce au avut pe ei. Ceilalţi, însă, au fost evacuaţi de pompieri.

30 de oameni au fost evacuaţi de pompieri, printre care şi 4 copii. Până la sosirea salvatorilor 14 persoane au ieşit singure din apartamente.

"Incendiul a fost deosebit de dificil ca intervenţie din cauză că au fost evacuate un număr mare de persoane adulte şi copii", spune Mihai Dănilă, ISU Constanţa.

Din păcate, în ciuda eforturilor salvatorilor, pentru proprietarul garsonierei în care a izbucnit focul nu s-a mai putut face nimic.

Bătrânul de 81 de ani a fost găsit carbonizat

"Îmi tremură picioarele şi acum. Când a văzut că iese fum pe uşă atunci a bătut pe uşă, nu a putut să deschidă uşa că pe el l-a găsit carbonizat înăuntru", spune o vecină.

Alţi şase adulți și un copil au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, după ce au inhalat fum.

"Au venit şi ne-au evacuat să ieşim. V-aţi speriat, doamnă? Bineînţeles că ne-am speriat, vă daţi seama că mai mult bătrâni suntem în blocul ăsta. Mai ales că noi avem şi gaze..."

"Nu mai vreau nimic. Uşa spartă, vai de capul meu! A intrat fumul şi în casă! Dacă au spart şi uşa că nu ştiau sunt afară, sunt înăuntru?", spun locatarii.

După o jumătate de oră, incendiul a fost localizat, iar primele cercetări arată că totul a pornit de la un scurtcircuit.

