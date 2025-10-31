Video Un preot din Constanţa, scandal în trafic. A ajuns încătuşat la secţia de poliţie
Să faci ce zice preotul, nu ce face. Aşa spune o vorbă din popor, însă un reprezentant al bisericii din Constanţa a uitat de asta. S-a supărat în trafic, iar totul a degenerat rapid.
Preotul în vârstă de 47 de ani s-a enervat şi a lovit cu pumnii maşina unui alt şofer. Cel din urmă a sunat la 112, iar când au ajuns poliţiştii, preotul s-a supărat şi mai rău.
A devenit recalcitrant cu agenţii care l-au încătuşat şi dus direct la secţie, unde au deschis pe numele bărbatului un dosar penal pentru distrugere.
