Un profesor de istorie de 67 de ani din Cernavodă a fost arestat pentru viol, acuzat că a abuzat ani la rând o elevă încă de când fata avea 10 ani. Nici soţia profesorului, care preda la aceeaşi şcoală, nu a bănuit nimic. Legătura scandaloasă a continuat până când Protecţia Copilului a primit o sesizare anonimă şi a anunţat Poliţia.

Poliţiştii au aflat răspunsurile la toate întrebările. Profesorul de istorie ar fi început încă din şcoala generală abuzurile sexuale asupra victimei sale, care acum are 16 ani.

Povestea dintre profesorul de istorie şi fată ar fi început când aceasta încă îi era elevă. Ar fi adus-o inclusiv în apartamentul lui, unde au întreţinut relaţii intime. Între timp, fata a ajuns la liceu şi chiar dacă nu îi mai este dascăl, poliţiştii au aflat că bărbatul a continuat să se întâlnească cu ea.

Ancheta a început de la o sesizare la Protecţia Copilului

Anchetatorii au dovezi despre cel puţin 24 de luni de chin pentru adolescentă.

"Instituţia noastră a făcut adrese către ISJ, către unitatea de poliţie de la adresa de domiciliu, către unitatea şcolară şi în urma acestei sesizări pe care am trimis-o s-au efectuat verificări şi fapta s-a confirmat", spune Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța.

"În perioada 2024 - martie 2026, bărbatul în cauză profitând de starea de vulnerabilitate a victimei de 16 ani ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta în repetate rânduri", declară IPJ Constanţa.

Unii colegi îi iau apărarea profesorului arestat pentru viol şi dau vina pe victimă.

"Fetele din ziua de astăzi din clasa a şasea încep să îşi pună gene, unghii false, să îşi scoată sânii. Părinţii, măi, părinţii: cum îmi trimit eu fata, mă, pe stradă?!", spune o profesoară.

Reporter: Dacă se dovedeşte că e vinovat, va mai preda?

Ionuţ Dinescu - director adjunct: Nu, cu siguranţă nu.

Căsătorit cu o colegă de catedră, profesorul în vârstă de 67 de ani i-a şocat pe toţi cei care îl cunoşteau.

"Nu îmi vine să cred că s-a ajuns chiar aşa în situaţia asta".

"Fiecare om răspunde pentru ceea ce face", spun oamenii.

Scandal sexual la şcolă şi la Lugoj. Tot astăzi, un profesor de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru viol. Poliţiştii îl acuză că a avut o relaţie cu o elevă de 15 ani.

